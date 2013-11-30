Луценко после разгона Евромайдана: надо заблокировать Киев

Экс-глава МВД Юрий Луценко после разгона Евромайдана призвал противников власти заблокировать Киев.

Об этом он заявил, выступая на акции протеста, собравшейся на Михайловской площади в столице, сообщает "Украинская правда".

"Елка в крови стала символом того, что власть окончательно перестала соблюдать Конституцию. Это означает, что мы можем действовать только по закону. Для этого есть простой, понятный, доступный, мирный путь. Он называется - забастовка. Завтра мы должны собрать весь Киев в еще большем количестве, чем 24 ноября (тогда протестовать против остановки евроинтеграции Украины пришли не меньше 100 тысяч человек - ред.). С понедельника столица должна быть заблокирована. Наша всеобщая забастовка сметет эту власть", - сказал политик.

"Янукович должен уйти! На сегодняшний день единственным способом отправить его прочь является солидарная позиция Киева и всех других украинских городов. Мы с понедельника будем блокировать Киев так, как сейчас заблокирована эта Михайловская площадь", - пообещал Луценко.



"Обращаюсь сейчас к водителям: заблокируйте в понедельник центр украинской столицы. Обращаюсь к украинским студентам: в понедельник полмиллиона студентов столицы, подчеркиваю, все полмиллиона должны быть на улице. Так вы отомстите этой банде за своих друзей. Выходите на улицы!", - призвал он.



"Обращаюсь сейчас ко всем остальным. В частности, к спортсменам: выходите на площади и защитите людей. Сегодня нам нужна ваша защита. Объединяйтесь все для защиты людей. Докажите всем, что в этой стране есть не только бандиты, а настоящие спортсмены, умеющие защитить свою гордость, своих детей, свое будущее, свою страну", - добавил Луценко.

Напомним, Евромайдан был разогнан рано утром 30 ноября - бойцы "Беркута" жестоко избивали митингующих, прогоняя их из центра Киева.

Сейчас акция протеста продолжается на Михайловской площади - там собралось не менее 15 тысяч человек.