На Евромайдан во Львове собрались 10 тысяч человек

В центре Львова на Евромайдан у памятника Шевченко собралось более 10 тысяч человек.

Об этом сообщает УНИАН.

Перед митингующими выступил мэр города Андрей Садовый, который пообещал, что в случае повторения "киевского сценария" лично выведет на акции протеста весь город.

Кроме того, организаторы львовского Евромайдана призвали митингующих не поддаваться на провокации.

"Уважаемые львовяне! Власть пытается нас спровоцировать на необдуманные поступки, чтобы был повод применить силу. Обращаемся к вам с просьбой не реагировать на провокации, во избежание столкновений и конфликтов. Напоминаем, что Евромайдан во Львове это, прежде всего, мирное проявление неповиновения граждан", - говорится в обращении к митингующим.

Кроме того, людей призывают массово ехать в Киев на поддержку Евромайдана.

Проводится запись желающих, однако организаторы ввели ограничения – в списки не включают женщин и несовершеннолетних.

Отдельно на выезд просят записываться добровольцами молодых мужчин со спортивной и военной подготовкой.

Напомним, как сообщал "Главред", в ночь на 30 ноября в центре Киева "Беркут" жестко разогнал Евромайдан, главные подробности читайте здесь