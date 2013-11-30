Опубликовано новое видео разгона Евромайдана: "Беркут" бил людей и на соседних улицах

Бойцы "Беркута" при разгоне Евромайдана били участников акции не только на центральной площади Киева, но и на соседних улицах, в нескольких сотнях метров от Майдана Независимости.

Об этом свидетельствует видео с камер наблюдения, которое публикует "Радио Свобода".

На записи с камеры, расположенной по адресу Крещатик, 19а (здание у входа в станцию метро "Крещатик"), видно, как спецназовцы догоняют и избивают людей. Отметим, что дом расположен примерно в 400 метрах от Майдана Независимости, где разгонялась акция.

Жестоким был и разгон на самом Майдане - силовики били людей дубинками и ногами, нападали на упавших на землю участников митинга. Видео с места разгона смотрите здесь.

Напомним, сейчас акция протеста собралась на Михайловской площади в Киеве.