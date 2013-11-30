Из фракции Партии регионов вышел еще один нардеп - Жвания

Народный депутат Давид Жвания написал заявление о выходе из фракции Партии регионов.

Об этом сообщили в пресс-службе депутата, передает УНИАН.

Ранее о своем выходе из Партии регионов заявила Инна Богословская.

Еще один регионал, Виктор Бондарь, предположил, что еще часть депутатов могут выйти из парламентской фракции ПР.

Напомним, как сообщал "Главред", в ночь на 30 ноября "Беркут" провел жесткий разгон Евромайдана, больше подробностей смотрите здесь.

Впоследствии 35 участников акции обратились за помощью врачей, семеро из них были госпитализированы.

Также появилась информация об исчезновении шестерых митингующих.