Саммит в Вильнюсе и разгон Евромайдана: Украина прощается с иллюзиями

1 декабря 2013, 01:50

Разгон Евромайдана выглядит как результат действий "партии войны" в украинской власти.

Разгон Евромайдана в Киеве

Надежды на подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в Вильнюсе обернулись отсутствием каких-либо подписей украинских официальных лиц под документами саммита "Восточного партнерства". Ситуация выглядит тем более досадной, что переговоры о перспективах документа продолжались до утра. А разгон Евромайдана в Киеве совсем уж портит впечатление.

Подписание Соглашения об ассоциации с Украиной, по официальной версии, должно было стать украшением саммита "Восточного партнерства". Впрочем, в последние ноябрьские дни в его кулуарах информированные представители ЕС утверждали, что в Европейской комиссии особо не рассчитывали на подписание документа с Украиной, понимая, что Россия не отпустит спокойно такую большую постсоветскую республику. Но даже после скандального распоряжения Кабинета Министров о приостановке подписания Соглашения руководители европейского интеграционного объединения выражали надежду, что Виктор Янукович документ подпишет.

Евросоюз пустил в Вильнюсе в ход политику кнута и пряника. Еврокомиссар Штефан Фюле, заметно утомленный переговорами с украинским руководством, фактически высмеял озвученную его представителями сумму в 160 миллиардов евро, необходимых для модернизации отечественной экономики. Авторы идеи "Восточного партнерства", министры иностранных дел Польши и Швеции Радослав Сикорский и Карл Бильдт, критиковали Украину за зигзаги во внешней политике, подчеркивая недопустимость торгов вокруг подписания Соглашения об ассоциации.

Тем временем, руководство ЕС было настроено более оптимистично. Еще до начала саммита Янукович провел встречу с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу и главой Европейского совета Херманом ван Ромпеем, рано утром 29 ноября общался с канцлером Германии Ангелой Меркель, которой рассказал, что 3,5 года был один на один с Россией. Очевидно, это одиночество имело негативные последствия для Украины, поскольку подписать Соглашение об ассоциации с ЕС президент так и не решился.

Прибыли в столицу Литвы и лидеры украинской оппозиции, хоть и не принимавшие участия в саммите "Восточного партнерства", но подчеркнувшие свою заинтересованность в европейском векторе интеграции Украины. Арсений Яценюк при этом сообщил, что в будущей президентской кампании примут участие трое кандидатов от демократических сил. Юлия Тимошенко из Харьковской больницы призвала ЕС подписать Соглашение об ассоциации с Украиной, если Янукович на это согласится.

Не лишним будет упомянуть о факторе Евромайдана, позитивно воспринятом европейскими политиками, получившими реальное подтверждение заинтересованности украинцев в подписании Соглашения об ассоциации с ЕС. Вот только зачистка центра Киева милиционерами на следующий день после саммита "Восточного партнерства" - плохое подтверждение приверженности Украины европейским ценностям. Очень плохое.

Виктор Янукович в Вильнюсе подчеркнул, что Соглашение об ассоциации с ЕС будет подписано в ближайшее время, призвав европейских политиков более активно рассматривать вопросы оказания финансовой помощи Украине, в частности, обратить внимание на необходимость модернизации нашей ГТС. Со своей стороны, европейские политики подчеркнули, что дверь для подписания Соглашения об ассоциации открыта. Прозвучали предположения, что это может произойти даже весной 2014 года, во время саммита Украина-ЕС. Конечно, в том случае, если сам саммит состоится.

Встречу "Восточного партнерства" в Вильнюсе можно назвать прощанием с иллюзиями. Сухой остаток – неподписание Соглашения об ассоциации и сохранение у ЕС интереса к сближению с нашей страной. Приходится констатировать, что Украина, оказавшись в центре большой геополитической игры, не сумела выдержать давления со стороны России. Пока неясно, какие преференции обещаны Кремлем Киеву за сворачивание процесса евроинтеграции, украинские и европейские эксперты в этом вопросе настроены скептически. В сложившейся ситуации Украина обречена на продолжение многовекторной политики, которую было бы неплохо подкрепить формированием общей для власти и оппозиции внешнеполитической повестки дня.

Показательный разгон Евромайдана в ночь после саммита "Восточного партнерства" выглядит как результат действий "партии войны" в украинской власти, подбадриваемой Кремлем. В сложившейся ситуации многое будет зависеть от хладнокровия европейских представителей, способных сохранить трезвую оценку ситуации и, в случае необходимости, размежевать украинскую власть и миллионы граждан страны.

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