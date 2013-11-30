На Михайловской площади уже 40 тысяч митингующих

На Михайловской площади в центре Киева собралось уже 40 тысяч человек. Киевляне обеспечили активистов едой, питьем и теплыми вещами, передает "Сегодня".

У входа в Михайловский собор был организован мобилизационный центр, расставлены столы и стулья. Тут записывают владельцев автомобилей, которые могут помочь участникам митинга.

Также регистрируют журналистов, ведут розыск пропавших и пострадавших после разгона Евромайдана.

За другим столом регистрируют заявления избитых активистов. На данный момент собрано уже 70 заявок пострадавших.

Кроме того, среди активистов находятся адвокаты, которые предлагают избитым активистам свои услуги.

Еще за одним столом собирают деньги для митингующих. За другим – регистрируют тех, кому может понадобиться жилье и тех, кто может это жилье предоставить как для ночевки, так и для жительства. В списке уже есть порядка 200 квартир.

На самой территории Михайловского собора раздают еду, чай и кофе в неограниченном количестве.

Активисты заготовили большой запас еды и воды. Кроме того, на площадь привезли много теплых вещей, связки дров и обогреватели. Также был заготовлен картон, который можно подложить под ноги тем, кто всю ночь будет стоять на холодном асфальте.

Напомним, как сообщал "Главред", в ночь на 30 ноября "Беркут" провел жесткий разгон Евромайдана - главные подробности смотрите здесь.