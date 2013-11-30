Янукович о разгоне Евромайдана: я глубоко возмущен

Президент Виктор Янукович возмущен разгоном Евромайдана в Киеве, осуждает эти действия и обещает наказать виновных.

Об этом идет речь в обращении Президента к народу, которое опубликовала пресс-служба главы государства.

"Я глубоко возмущен теми событиями, которые произошли ночью на Майдане Независимости. Я осуждаю действия, которые привели к силовому противостоянию и страданиям людей", - сказал Янукович и потребовал наказать виновных в этой силовой акции.

Приводим полностью текст обращения Президента к народу:

"Уважаемые соотечественники!



Я глубоко возмущен теми событиями, которые произошли ночью на Майдане Независимости.



Я осуждаю действия, которые привели к силовому противостоянию и страданиям людей.



Несколько дней назад я перед всей страной заявил о поддержке гражданских ненасильственных акций.



Те, кто не услышали слова Конституции и Президента и своими решениями и действиями спровоцировали конфликт на Майдане, будут наказаны.



Я требую от Генеральной прокуратуры Украины срочно предоставить мне и украинскому обществу результаты немедленного и объективного расследования для надлежащего наказания виновных.



Я подтверждаю - мы едины в выборе нашего общего европейского будущего.



Вчера завершился Вильнюсский саммит, который показал - у нас с европейскими коллегами есть общее понимание существующих проблем, и есть общее желание работать над их преодолением.



Сегодня нам нужна совместная работа над программой мероприятий, которая сделает экономику Украины менее уязвимой, защитит рабочие места, зарплаты, пенсии и в перспективе позволит их повышать. Именно об этом я говорил в Вильнюсе.



Уверяю со всей ответственностью: все усилия власти направлены на преодоление кризисных процессов, укрепление экономики Украины, улучшение жизни людей.



Я призываю каждого из вас присоединиться к этой ответственной задаче. Каждый должен приложить максимальные усилия к укреплению нашего государства и объединению общества.



Убежден, именно такой подход позволит нам достичь желаемых целей и не допускать больше конфликтов и противостояния в обществе.



Верю в вашу мудрость и готовность к совместной работе ради нашего европейского будущего".

Напомним, Евромайдан в центре Киева был жестоко разогнан ночью 30 ноября. Видео разгона смотрите здесь.