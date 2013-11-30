Разгон Евромайдана: опубликованы списки задержанных

Опубликованы списки активистов Евромайдана, которые были задержаны во время разгона митинга "Беркутом".

Соответствующие документы были опубликованы в Twitter нардепом Андреем Шевченко. Фото списков смотрите вверху статьи.

"Среди задержанных множество госпитализированных, очень много молодых", - говорится в пояснении к списку.

Напомним, в ночь на 30 ноября "Беркут" разогнал Евромайдан – главные подробности смотрите в спецтеме "Главреда".

После ночных событий в МВД сообщалось о 35 задержанных.

Как сообщили медики "скорой помощи", к ним обратились 35 пострадавших, семеро из которых были госпитализированы.