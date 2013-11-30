После разгона Евромайдана журналистов экстренно собирают в СНБО

После жесткого разгона Евромайдана в центре Киева Совет национальной безопасности и обороны экстренно собирает журналистов.

Об этом сообщает журналистка Наталья Соколенко на своей странице в Facebook, передает "Украинская правда".

По ее данным, собрание должно состояться около 21.00 вечера 30 ноября.

Напомним, как сообщал "Главред", в ночь на 30 ноября "Беркут" провел жесткий разгон Евромайдана - главные подробности смотрите здесь.

Разгон мирной акции протеста вызвал резкую критику Евросоюза и США. О своем возмущении заявили также Президент Виктор Янукович и премьер Николай Азаров, который пообещали всестороннее расследование инцидента и наказание виновных.