Яценюк озвучил план протестов: снова занять Майдан и стоять до отставки Азарова

После разгона Евромайдана митингующие снова вернутся на Майдан Независимости и будут стоять там до выполнения их требований, одно из которых - отставка Кабмина Николая Азарова.

Об этом на акции протеста на Михайловской площади заявил глава политсовета партии "Батькивщина" Арсений Яценюк, сообщает "Украинская правда".

Также оппозиционер пообещал заблокировать работу Верховной Рады и призвал всех протестующих на Михайловской площади прийти в воскресенье, 1 декабря, в 12.00 к памятнику Шевченко на Народное вече.



"Собираем не тысячу, не пять и не десять. Собираем 100 тысяч, как мы собрали на прошлой неделе. Собираем 200 тысяч. Прошу, чтобы каждый из вас позвонил друзьям, знакомым, семье. Это мирная демонстрация, и мы мирным шествием идем к сердцу украинской столицы - на Майдан", - сказал Яценюк.



"На Майдане мы проводим мирную, я подчеркиваю, мирную акцию и проводим Народное вече. Дальше мы вече не закрываем, не расходимся. У нас есть четкое требование - Азарова к ответственности, Захарченко к ответственности. И до того момента, пока это не будет сделано, мы не расходимся", - подчеркнул политик.

Яценюк также упомянул заявление Президента Виктора Януковича, который "собирается расследовать избиение людей на Майдане".

"Ему не надо ничего расследовать. Ему нужно просто посмотреть на себя в зеркало. Это были Янукович, Азаров и Захарченко", - назвал виновников разгона Яценюк.



"К тому моменту, пока Верховная Рада не проголосует за отставку предательского антиукраинского правительства Азарова, парламент не заработает. Это наше требование", - также пообещал он.



Оппозиционер считает, что глава МВД Виталий Захарченко "должен понести не политическую, а уголовную ответственность за преступление против народа Украины".



"Основной виновник этого преступления - Виктор Янукович - должен уйти. Наше требование - досрочные президентские и парламентские выборы. Победа за нами", - добавил Яценюк.

Напомним, президент Виктор Янукович в обращении к народу выразил возмущение разгоном Евромайдана и пообещал наказать виновных.

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