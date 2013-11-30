Москаль рассказал, кто именно разгонял Евромайдан

Евромайдан в Киеве разгоняли бойцы "Беркута" из Крыма, а также Днепропетровской и Луганской областей.

Об этом сообщили в пресс-службе народного депутата Геннадия Москаля, передает УНН.

"Я 10 раз просматривал кадры грубого разгона мирного собрания и был шокирован, что активным участником этой зверской акции стал "Беркут" Крыма. Я узнал многих из этих бойцов по лицам. Кроме того, активное участие в избиении митингующих принял "Беркут" из Днепропетровской и Луганской областей. Я тоже работал в этих регионах, поэтому знаю многих работников МВД лично", - отметил он.

Кроме того, Москаль подчеркнул, что в разгоне Евромайдана участвовали спецназовцы, которых собрали практически во всех областях Украины.

"Мне удалось узнать, что в целом в разгоне Майдана участвовали спецподразделения "Беркута" из всех регионов Украины, кроме трех западных областей – Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской", - заверил он.

Также политик заверил, что начальник киевской милиции Валерий Коряк соврал, утверждая, что именно он отдал приказ разогнать митингующих.

"Приказ о командировке "Беркута" в Киев дало МВД. То, что начальник Киевского главка милиции Коряк берет ответственность за разгон митинга на себя – просто неудачная попытка прикрыть начальство – он, согласно нормативно-правовым актам МВД, может управлять только киевским, а не прикомандированным из других регионов "Беркутом". Эти подразделения ему не подчиняются. Такое право имеет только министр МВД или его заместители, поэтому именно на них лежит вся ответственность за нынешние события", - подчеркнул депутат.

Москаль особо подчеркнул, что во время своей работы в Крыму неоднократно работал с "Беркутом" на многолюдных политических акциях и массовых беспорядках.

"В 1997 году я был переведен на должность начальника милиции в Крым – самый сложный в криминогенном плане регион Украины, где также постоянно происходили многолюдные политические акции и массовые беспорядки. И на всех этих акциях всегда стоял впереди, а "Беркут"- за спиной. Я верил этим бойцам, как самому себе, и теперь не могу найти ответ на вопрос – как получилось, что из элитного подразделения, которое действительно защищало крымчан от преступников, он превратился в бандитов, воюющих против собственного народа. Наверное, в этом есть и моя доля вины", - признал депутат.

Отдельно Москаль предупредил, что из Крыма в столицу к сотне бойцов крымского "Беркута" отправляются еще сто спецназовцев – в подкрепление.

"А сейчас, в эти часы, еще 100 отправляются в столицу им на подкрепление. В свое время Могилев так же бросил "Беркут" на Ай-Петри, чтобы снести небольшое крымско-татарское кафе и устроить побоище, на которое с ужасом смотрела вся Украина. Только руководство МВД молчало. Сегодня я разговаривал с бывшими руководителями крымского "Беркута", нынешними бойцами и спрашивал – как могло случиться, что это подразделение превратилось в садистов. Ответ: "Это не мы, нам дали такой приказ", - резюмировал Москаль.

Напомним, как сообщал "Главред", в ночь на 30 ноября "Беркут" провел жесткий разгон Евромайдана - главные подробности смотрите здесь.

Разгон мирной акции протеста вызвал резкую критику Евросоюза и США. О своем возмущении заявили также Президент Виктор Янукович и премьер Николай Азаров, который пообещали всестороннее расследование инцидента и наказание виновных.