Автомобильный Евромайдан: 50 машин заблокировали Крещатик, опубликованы фото и видео

В Киеве около 50 автомобилистов устроили свой Евромайдан и провели автопробег по улицам столицы, после которого заблокировали Крещатик.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Автопробег стартовал в 18:00, его участники проехали по Троещине, Радужному массиву и Оболони, после этого – по улице Институтской, в районе Майдана Независимости.

После этого машины остановились с включенными аварийными сигналами и заблокировали Крещатик.

На автомобилях – флаги Украины и европейская символика, они непрерывно сигналят.

Участники акции также сообщили, что 1 декабря они намерены блокировать Институтскую.

Милиция на эту акцию протеста пока не реагирует.

Напомним, в ночь на 30 ноября "Беркут" разогнал Евромайдан – главные подробности смотрите в спецтеме "Главреда".

После ночных событий в МВД сообщалось о 35 задержанных.

Как сообщили медики "скорой помощи", к ним обратились 35 пострадавших, семеро из которых были госпитализированы.

Видео: "Украинская правда"