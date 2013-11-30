Автомобильный Евромайдан: 50 машин заблокировали Крещатик, опубликованы фото и видео

50 автомобилей устроили свой Евромайдан - они проехали по всему Киеву, а потом заблокировали Крещатик.
Об этом сообщает "Украинская правда".
Автопробег стартовал в 18:00, его участники проехали по Троещине, Радужному массиву и Оболони, после этого – по улице Институтской, в районе Майдана Независимости.
После этого машины остановились с включенными аварийными сигналами и заблокировали Крещатик.
На автомобилях – флаги Украины и европейская символика, они непрерывно сигналят.
Участники акции также сообщили, что 1 декабря они намерены блокировать Институтскую.
Милиция на эту акцию протеста пока не реагирует.
Напомним, в ночь на 30 ноября "Беркут" разогнал Евромайдан – главные подробности смотрите в спецтеме "Главреда".
После ночных событий в МВД сообщалось о 35 задержанных.
Как сообщили медики "скорой помощи", к ним обратились 35 пострадавших, семеро из которых были госпитализированы.
Видео: "Украинская правда"