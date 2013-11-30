Российские СМИ о разгоне Евромайдана: бандеровские флаги и "евромусор"

Российские СМИ изложили свой взгляд на разгон Евромайдана в Киеве.

В сюжете канала "Россия 1", текст которого публикует сайт Вести.ru, в частности, говорится о "провокаторах", из-за которых "Беркут" якобы напал на митингующих, "бандеровских флагах" на Евромайдане и "евромусоре", который оставили после себя участники протеста.

В частности, разгон акции на Майдане Независимости российские журналисты описали так: "Простоявший восемь суток Евромайдан на девятые все же отступает под натиском милицейского спецназа. И хотя разгонять митингующих изначально не собирались, после того, как из группы провокаторов в милицию полетели первые бутылки и камни, нервы сдали. Резиновые дубинки били без разбора. Досталось и фотографам. 35 евроактивистов — это официальные данные врачей — обратились за медицинской помощью. Столько же увезли в автозаках в райотделы милиции. Вызволять их рано утром приехали оппозиционные лидеры, а уже к обеду собрали брифинг".

Далее в материале выражается удивление по поводу возмущения Европы действиями украинских силовиков.

"Еврокомиссия возмущена. Возможно, потому, что не видела и половины евроинтеграторов. Черно-красных флагов бандеровцев, известных своим не европейским антисемитизмом, на вчерашнем майдане не меньше, чем европейских. Но оппозиционную "тройку" это не смущает. Вернувшись с Вильнюсского саммита, Тягнибок, Яценюк и Кличко прямиком отправились на еще стоявший майдан и призвали сторонников к акции неповиновения. Главный смысл резолюции — революция, но через парламент", - возмущаются российские СМИ.

Также журналисты уверены, что "до появления политиков события развивались мирно", и упоминают пятничный митинг регионалов против евроинтеграции.



"Рядом свою акцию проводила Партия регионов. Разошлись быстро, потому что сказали все и сразу: нужно не идти в Европу с протянутой рукой, а строить Европу у себя. "Сегодня Европа поняла: она проиграла. А Украина не только не проиграла, а выиграла! Она из объекта стала субъектом", — уверен депутат Рады от Партии регионов Владимир Олейник. "Зачем мы Европе? Как сырьевой придаток? У нас же остановится все производство!" — говорят митингующие", - цитируют участников митинга российские СМИ, отмечая, что "эти слова Киева сегодня подхватил Харьков", где также прошел "антиевропейский" митинг.

Завершают рассказ о громком событии в Украине россияне рассказом о "евромусоре" на Майдане Независимости, который убирают киевские коммунальщики.



"Коммунальные службы ставят рождественскую елку и убирают последствия десятитысячного стояния — листовки, плакаты, бочки с дровами. "Евромусора", как здесь говорят, вывезли грузовиков пять. Тем временем, разбежавшиеся утром евромайданщики решили переждать смуту в Михайловском соборе. К вечеру их собралось несколько тысяч (в действительности, на акцию протеста пришли до 40 тысяч участников - ред.)", добавляют российские журналисты.

Напомним, Евромайдан в Киеве был жестоко разогнан ночью 30 ноября.

После этого акции протеста начались на Михайловской площади столицы. Прямую видеотрансляцию с места событий смотрите здесь.