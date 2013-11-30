Захарченко объяснил, почему "Беркут" разогнал Евромайдан

Глава МВД Виталий Захарченко объяснил причины разгона "Беркутом" Евромайдана в Киеве ночью 30 ноября.

Как сообщает ТСН, свои объяснения министр привел на встрече с дипломатами западных стран, на которой были, в частности, послы ЕС и США Ян Томбинский и Джеффри Пайетт, а также глава МИД Украины Леонид Кожара.

Захарченко, в частности, сказал, что официальные представители Евромайдана заявили о завершении своих акций, а на Майдане Независимости оставались лица, мешавшие работе городских служб Киева.

"Официально сами организаторы этих акций заявили, и об этом говорит сейчас руководитель милиции, и мы об этом знаем, потому что все слышали и смотрели по тем событиям. С вечера заявили, что акции у них закончились, они расходятся. И группа лиц, которые остались на Майдане, им предложили перейти в любое другое место на территории города Киева, на любую площадь - хоть напротив, хоть на ту площадь (Михайловскую, где собралась акция протеста - ред.), где сейчас находятся они и остальные. Но они на это не пошли", - сказал Захарченко.

Напомним, Евромайдан в Киеве был жестоко разогнан рано утром 30 ноября.

Начальник киевской милиции Валерий Коряк днем в субботу заявил, что приказ к действиям силовикам дал он. В то же время, он сказал, что "Беркут" не собирался применять силу, и обвинил в обострении ситуации "провокаторов" из числа митингующих.

Отметим, что оппозиция намерена собрать 1 декабря масштабную акцию протеста в Киеве. Среди ее требований будут, в частности, отставка Кабмина Николая Азарова и наказание министра Захарченко.