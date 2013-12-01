Милиция показала свое видео разгона Евромайдана: кадров избиения людей ногами нет

Милиция опубликовала свое видео с места разгона Евромайдана в Киеве ночью 30 ноября.

Соответствующая запись размещена на официальном сайте МВД.

В тексте, которым сопровождается видео, отмечается, что митингующие на Майдане оказали сопротивление правоохранителям, бросали в них мусором, стаканами, бутылками с водой и зажженными палками. Соответствующие кадры есть и на видеозаписи.

Кроме того, в МВД отметили, что собирались прекратить акцию после обращения столичных коммунальщиков, а после агрессивных действий митингующих "оттеснили их" с центральной площади Киева.

Вместе с тем, на обнародованном милицией видео нет кадров, которые есть на других роликах, опубликованных в Сети. В частности, там не показано, как "Беркут" при разгоне жестоко избивал митингующих дубинками и ногами (видео смотрите здесь).

Также на записи нет кадров преследования силовиками митингующих за пределами Майдана Независимости (это видео смотрите здесь).

Видео, обнародованное МВД

Напомним, глава МВД Виталий Захарченко, объясняя разгон столичного Евромайдана, отметил, что организаторы акций перед этим заявили об их прекращении, а ночью в субботу на Майдане Независимости оставались лишь лица, мешающие работе коммунальных служб, против которых в итоге и был брошен спецназ.

Евромайдан был разогнан рано утром в субботу, 30 ноября. Больше об этом событии читайте в спецтеме "Главреда".