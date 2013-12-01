Шовковский пойдет на митинг в Киеве: я гражданин!

Вратарь киевского "Динамо" и экс-игрок сборной Украины Александр Шовковский заявил, что пойдет на митинг в парк Шевченко, организованный оппонентами власти после жестокого разгона Евромайдана в Киеве.

Об этом спортсмен написал на своей странице в Facebook. "Я не политик!!! Но я гражданин!!! И мой гражданский долг заключается в том, чтобы не оставаться безразличным к тому произволу, что позволили себе власть имущие!!!" - сказал Шовковский.

"Я имею право на своё мнение!!! И никто!!! Никто не вправе закрывать мне рот!!!

Я один из народа!!! А значит, я и есть народ!!! Я иду на митинг в Парк Шевченко!!!" - написал он.

Напомним, на митинге оппозиция намерена требовать отставки премьера Николая Азарова и главы МВД Виталия Захарченко. Сбор протестующих назначен на 12 часов дня 1 декабря.

После разгона Евромайдана акция протеста продолжилась на Михайловской площади столицы.