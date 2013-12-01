На новом Евромайдане формируют отряды самообороны для борьбы с "Беркутом"

После ночного разгона Евромайдана в Киеве, когда бойцы спецназа "Беркут" избивали участников мирной акции до крови, и переноса акции протеста на Михайловскую площадь, там формируются отряды самообороны.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Как рассказал один из координаторов акции - депутат "Батькивщины" Андрей Парубий, в отрядах уже сейчас насчитывает около 1,2 тыс. человек. Эти люди будут держать периметр Михайловской площади для недопущения туда "Беркута" в случае атаки.

Кроме того, Парубий сообщил, что имеет информацию о том, что "Укрзализныци" и другим перевозчикам дали команду снимать с маршрутов всех людей моложе 35 лет. "Дана команда снимать людей под любыми предлогами, как то неправильная запятая в билете", - сказал депутат.

Ранее "Главред" сообщал, что на вчерашнюю акцию нового Евромайдана на Михайловской собралось до 40 тысяч человек.

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Фото: tsn.ua