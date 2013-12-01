Новый Евромайдан выстоял и встретил утро Гимном Украины: опубликованы фото

Пошел десятый день мирной акции сторонников евроинтеграции Украины. Через сутки после ночного разгона Евромайдана в Киеве, когда бойцы спецназа "Беркут" избивали студентов, и переноса акции протеста на Михайловскую площадь, новый Евромайдан выстоял и встретил утро массовым исполнением Гимна Украины

Об этом на свой странице в Facebook написал один из координаторов акции - нардеп от "Батькивщины" Андрей Парубий.

"4.30 утра. Евромайдан. Прошли сутки со времени зверского нападения на Майдан. Зараз нас здесь много тысяч. Сегодня мы готовы дать отпор!", - написал нардеп.

По его словам, а 6 утра традиционно исполнили Гимн Украины.

"7.15 утра. На Евромайдан прибывают делегации из разных уголков Украины - от Харькова до Львова. Конечно, главные силы еще в пути. Скандируем: "Киев, вставай и по-бе-дим! Атмосфера невероятная!", описал атмосферу на Михайловской Парубий.

Ранее "Главред" сообщал, что Михайловской формируют отряды самообороны. В их рядах насчитывается около 1,2 тыс. человек - они будут держать периметр Михайловской площади в случае атаки "Беркута".

Также напомни, что на вчерашнюю акцию нового Евромайдана на Михайловской собралось до 40 тысяч человек.

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Фото: Facebook Андрея Парубия