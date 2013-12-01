Украинские генералы поддержали Евромайдан и назвали "Беркут" изменником народу

Украинские генералы в отставке осудили действия "Беркута" при разгоне митингующих Евромайдана. Они убеждены, что это противоречит всем украинским законам и Конституции.

В своем обращении генералы выразили свою "безоговорочную поддержку" украинцам, которые отстаивают свои права, пишет ЛигаБизнесИнформ.

"Требуем привлечь к предусмотренной законом ответственности виновных в позорных действиях, направленных против жизни и здоровья украинских граждан и на дестабилизацию общества", - говорится в заявлении.

Также они называют это "черной страницей в истории отечественных правоохранительных и силовых структур, которая может квалифицироваться как позорный пример измены украинскому народу".

Также генералы требуют "привлечь к предусмотренной законом ответственности виновных в позорных действиях, направленных против жизни и здоровья украинских граждан и на дестабилизацию общества", - говорится в заявлении.

Заявление подписали: генерал-полковник, экс-глава комитета по вопросам разведки при президенте Украины (1995-1998 гг. , 2004-2005 гг.), экс - начальник ГУР Минобороны (1997-2000 гг. ), и.о. секретаря СНБО (2000-2003 гг.), экс-глава СБУ (2003-2005 гг.) Игорь Смешко; генерал-лейтенант юстиции, экс-заместитель генпрокурора (1998-2002 гг.), экс-заместитель председателя СБУ (2003-2005 гг.) Николай Обиход; генерал армии, экс-командующий ВВ МВД (2005-2010 гг.) Александр Кихтенко; генерал-полковник милиции, экс-первый заместитель госсекретаря МВД (2003-2004 гг.) Черкасов; генерал-лейтенант, экс-заместитель председателя СБУ (2004 - 2005 гг.) Туз; генерал-лейтенант, экс-заместитель председателя СБУ (2000-2005 гг.) Герасимов; экс-руководитель аппарата СНБО (1994-1996 гг.), экс-заместитель министра обороны (1996-2000 гг.) Довгополый; экс-глава секретариата Высшего совета юстиции Украины (1998-2011 гг.) Шинкар.

Напомним, в десятый день мирной акции сторонников евроинтеграции Украины, через сутки после ночного разгона студентов "Беркутом", на Михайловскую площадь, новый Евромайдан выстоял и встретил утро массовым исполнением Гимна Украины.

Ранее "Главред" сообщал, что Михайловской формируют отряды самообороны. В их рядах насчитывается около 1,2 тыс. человек - они будут держать периметр Михайловской площади в случае атаки "Беркута".



Также напомни, что на вчерашнюю акцию нового Евромайдана на Михайловской собралось до 40 тысяч человек.