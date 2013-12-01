На Михайловскую площадь едут люди со всей Украины, а силовики везут крымский "Беркут"

По состоянию на 9:00 на Михайловской площади собралось уже более 2 тысяч митингующих.

К площади постоянно подходят новые участники акции. В частности большое количество те, кто сегодня утром приехал в Киев из других городов, сообщает 5 канал.

Так, столицу направляется колонна из почти полусотни легковых автомобилей и микроавтобусов из Ивано-Франковска. Люди уехали еще в полночь.

"Активисты собрались за несколько часов через социальную сеть, автобусами решили не ехать, чтобы не привлекать внимание ГАИ. Вместе с тем, владелец автомобиля объявлял количество свободных мест и приглашал присоединиться. В столичный парк Шевченко колонна должна прибыть в 11 утра и присоединиться к участникам Народного вече", - говорится в сообщении.

Утром на Евромайдан, который сейчас расположен на Михайловской площади, прибыли на автомобилях львовяне.

Киевляне, которые простояли ночь на Михайловской, встретили львовян криками "Львів вперед!".

В то время еще два десятка автомобилей едут с Винников. Львовские, луцкие и ивано-франковские водители с пассажирами поехали сплошной колонной. Еще два десятка автомобилей присоединятся в Бродах. Уже через час автоколонна должна прибыть в Житомир, там должны присоединиться новые люди - около полусотни машин. Активисты направляются без политического сопровождения.

Чтобы не мешать проезду автомобилей и не создавать толкотни, митингующие создали свой патруль.

В то же время в центр столицы свозят спецназовцев.

"Около площади проехало два автобуса с "Беркутом" с крымскими номерами. Их встретили криками "Ганьба", - сообщили в эфире канала.

Между тем, на на странице Евромайдан в Facebook активисты пишут, что сотрудники ГАИ останавливают большинство машин, едущих в Киев со стороны Вышгорода.



"На въезде в Киев с направления Вышгорода ГАИ останавливает бусики и легковые машины, заполненные людьми. Расспрашивают, что за люди и куда едут. Правда, после этого пропускают, по крайней мере, пока", - говорится в сообщении.

Напомним, украинцы, возмущены жестоким разгоном мирной акции на Майдане Независимости, продолжают акцию на Михайловской площади в Киеве.

Ночь прошла спокойно, люди готовятся к "Народному вече", которое начнется в 12.00 в парке им. Т.Шевченко.