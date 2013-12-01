Суд запретил митинги на Майдане, под Кабмином и Администрацией Президента

Парк Шевченко и Михайловская площадь под запрет не попали
В ночь на воскресенье, 1 декабря, Окружной админсуд Киева запретил митинги в центре Киева - на Майдане Независимости, Европейской площади, улицах Банковой, Грушевского и Богомольца с 1 декабря по 7 января 2014-го.
Об этом сообщает Радио "Свобода".
Киевская горгосадминистрация 30 ноября обратилась в Окружной админсуд Киева с просьбой запретить проведение массовых акций на Майдане Независимости, Европейской площади, а также возле центральных органов государственной власти.
Ограничение права граждан на мирный протест "связано с необходимостью продолжить работы по установке новогодней елки и подготовой к установке Новогодне-рождественского поселка", - утверждает столичная власть.
Зато в списке мест, где запрещены массовые акции, нет парка Шевченко и Михайловской площади, которые оппозиционные политики называют отправными точками протестов 1 декабря.
Напомним, что на Банковой размещена Администрация Президента, на Грушевского – здания Кабмина и Верховной Рады, а на Богомольца - МВД.
Ранее "Главред" сообщал, что вчера ночью силовики разогнали Евромайдан в Киеве, при этом бойцы спецназа "Беркут" зверски избивали студентов дубинками и ногами. Сбежавшие активисты организовали новый Евромайдан на Михайловской площади, где в субботу, 30 ноября, собралось до 40 тысяч человек.
Также напомним, что сегодня оппозиция созывает на 12.00 в парке Шевченко народное вече.
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Фото: izvestia.ru