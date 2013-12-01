Азаров рассказал, зачем Янукович снова едет в Москву

Президент Виктор Янукович в ближайшее время отправляется в Москву.

Об этом заявил премьер Николай Азаров, сообщает ТСН.

По его словам, стороны должны оформить так ​​называемую "дорожную карту сотрудничества", которая должна ввести, как выразился Азаров, нормальный торгово-экономический режим.

"Прежде всего, мы договорились, чтобы восстановить в полном объеме наши торгово-экономические отношения. У нас много планом. Наш президент собирается с государственным визитом посетить Китай на следующей неделе. Это чрезвычайно важное поездка. Мы в Китае подпишем программу сотрудничества. К программе приложил конкретный план с конкретными объемами. Это сейчас для нас чрезвычайно важное подспорье.

Ну, и безусловно после этого у Президента будет визит в Россию, где мы также наметили к подписанию и оформлению "дорожной карты сотрудничества", где будет предусмотрено, еще раз говорю, становление нормального торгово-экономического режима", - отметил премьер.

Азаров также заверил, что власть до последнего собиралась подписывать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. И взвесив и проанализировав обстоятельства - изменили мнение.

Единственным недостатком правительства, премьер считает, недоработки в соответствующем объяснении своего шага со стороны властей.

Напомним, ранее Азаров заявлял, что Киеву удалось договориться с Россией о восстановлении торговых связей.

Премьер также назвал устаревшими подходы МВФ в оценке экономического состояния Украины.