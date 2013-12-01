Еще один нардеп заявил о выходе из фракции Партии регионов

1 декабря 2013, 10:48

Социалист Николай Рудьковский написал заявление о выходе из фракции.

социалист Николай Рудьковский

В связи с жестоким разгоном Евромайдана еще один нардеп написал заявление о выходе из фракции Партии регионов

30 ноября социалист Николай Рудьковский написал заявление о выходе из фракции, пишет УНИАН.

"Как и большинство своих соотечественников, я считаю, что Украина - это Европа, поэтому мне стыдно за те события, которые произошли вчера на Майдане Независимости. На том же майдане, где наше поколение в свои студенческие годы боролось за свободу и судьбу Украины во время Революции на граните", - отмечает депутат.

По его словам, "мы голодали на майданах не для того, чтобы через два десятка лет там же правоохранители страны, которую мы отстояли, били дубинками по голове наших детей".

Рудьковский убежден, что "все причастные к кровавым событиям должны быть наказаны за совершенные преступления и преступную бездеятельность, несмотря на чины и погоны: исполнители преступных приказов, те, кто их давал, и те, кто мог, но не препятствовал их выполнению".

Нардеп также отмечает, что министр внутренних дел Украины и правительство в целом должны понести за беспрецедентные в истории страны события политическую ответственность и подать в отставку.

"Мы как общество, несмотря на отличия в политических взглядах, языке общения и региона проживания, должны в этот день продемонстрировать единство в неприятии насилия по отношению друг к другу и власти - к своим гражданам. Сегодня как никогда нам нужно следовать словам Митрополита Владимира "В пост главное - не есть друг друга", - говорится в заявлении Рудьковского.

Как известно, ранее нардеп Инна Богословская и Давид Жвания после силового разгона Евромайдана заявила о выходе из фракции и Партии регионов.

Еще один нардеп-регионал Виктор Бондарь заявил, что еще часть депутатов могут выйти из парламентской фракции ПР.

Напомним, ночью 30 ноября "Беркут" жестоко разогнал Евромайдан в Киеве: 35 участников акции были задержаны, 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью.

Это вызывало возмущение граждан. На новый Евромайдан на Михайловскую площадь собрались тысячи людей.

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
разгон Евромайдан регионалы выход фракция Рудьковский
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять