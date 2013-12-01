Еще один нардеп заявил о выходе из фракции Партии регионов

В связи с жестоким разгоном Евромайдана еще один нардеп написал заявление о выходе из фракции Партии регионов

30 ноября социалист Николай Рудьковский написал заявление о выходе из фракции, пишет УНИАН.

"Как и большинство своих соотечественников, я считаю, что Украина - это Европа, поэтому мне стыдно за те события, которые произошли вчера на Майдане Независимости. На том же майдане, где наше поколение в свои студенческие годы боролось за свободу и судьбу Украины во время Революции на граните", - отмечает депутат.

По его словам, "мы голодали на майданах не для того, чтобы через два десятка лет там же правоохранители страны, которую мы отстояли, били дубинками по голове наших детей".

Рудьковский убежден, что "все причастные к кровавым событиям должны быть наказаны за совершенные преступления и преступную бездеятельность, несмотря на чины и погоны: исполнители преступных приказов, те, кто их давал, и те, кто мог, но не препятствовал их выполнению".

Нардеп также отмечает, что министр внутренних дел Украины и правительство в целом должны понести за беспрецедентные в истории страны события политическую ответственность и подать в отставку.

"Мы как общество, несмотря на отличия в политических взглядах, языке общения и региона проживания, должны в этот день продемонстрировать единство в неприятии насилия по отношению друг к другу и власти - к своим гражданам. Сегодня как никогда нам нужно следовать словам Митрополита Владимира "В пост главное - не есть друг друга", - говорится в заявлении Рудьковского.

Как известно, ранее нардеп Инна Богословская и Давид Жвания после силового разгона Евромайдана заявила о выходе из фракции и Партии регионов.

Еще один нардеп-регионал Виктор Бондарь заявил, что еще часть депутатов могут выйти из парламентской фракции ПР.

Напомним, ночью 30 ноября "Беркут" жестоко разогнал Евромайдан в Киеве: 35 участников акции были задержаны, 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью.

Это вызывало возмущение граждан. На новый Евромайдан на Михайловскую площадь собрались тысячи людей.