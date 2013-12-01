Азаров пригрозил митингующим Евромайдана

Премьер Николай Азаров пригрозил митингующим на Евромайданах.

По его словам, манифестанты, которые переходят рамки закона, дестабилизируя ситуацию в стране, будут отвечать за свои действия, передает ТСН.

"Возможно показалось, что решение об отказе подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом было мгновенным, неожиданным. До последнего дня шел анализ и поиск тех решений, которые все же могли позволить Украине подписать это соглашение", - рассказал он.

"Повторюсь, что лично для меня это было трудным решением. Это было непростое решение. Но у нас не было другого выхода, и его нужно было принимать. То, что мы, возможно, не до конца объяснили это решение, здесь может быть действительно недоработка со стороны правительства. Но еще раз подчеркиваю, до последнего момента мы собирались подписать соглашение", - отметил Азаров.

Премьер считает, что "правительство должно обеспечить условия для проведения манифестаций".

"И у нас есть люди, которые согласны с решением правительства, и не согласны. И тем, и другим должны быть предоставлены возможности для того, чтобы они могли такое мнение высказывать. И, если сами манифестанты переходят рамки закона, они будут отвечать за свои действия, выходящие за рамки действующего законодательства, дестабилизируя ситуацию в стране. Она и так непростая", - заявил он.

"Поэтому, если это нормальные протесты, пожалуйста - пусть они проводятся. Ведь в стране есть разные мнения", - уточнил Азаров.

"У нас, к сожалению, иногда телевидение больше показывает площади и меньше показывает дискуссии экономистов, которые в настоящее время проходят", - отметил премьер.

"Ведь к кому надо прислушаться, к кому надо было донести объективную точку зрения? Участники этих площадей не читали и не знают о возможных последствиях, которые могли бы быть в Украине. Возможно, даже не читали самого соглашения. Скорее всего не читали. И в основном руководствуются какими-то мифами", - заявил он.

"Мы - политики, руководители должны принимать решения, исходя не из эмоций, каких-то сказок, мифов. Мы должны видеть реальность, какая она есть", - подчеркнул Азаров.

Напомним, после того как в ночь на 30 ноября 2 тысячи бойцов "Беркута" дубинками разогнали Евромайдан, премьер Николай Азаров заявил, что считает акцию силовиков в Киеве провокацией и обещает, что ситуация будет тщательным образом расследована.

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