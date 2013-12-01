Азаров пригрозил митингующим Евромайдана

1 декабря 2013, 10:57

"Если сами манифестанты переходят рамки закона, они будут отвечать за свои действия, дестабилизируя ситуацию в стране. Она и так непростая", - заявил премьер.

Премьер Николай Азаров

Премьер Николай Азаров пригрозил митингующим на Евромайданах.

По его словам, манифестанты, которые переходят рамки закона, дестабилизируя ситуацию в стране, будут отвечать за свои действия, передает ТСН.

"Возможно показалось, что решение об отказе подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом было мгновенным, неожиданным. До последнего дня шел анализ и поиск тех решений, которые все же могли позволить Украине подписать это соглашение", - рассказал он.

"Повторюсь, что лично для меня это было трудным решением. Это было непростое решение. Но у нас не было другого выхода, и его нужно было принимать. То, что мы, возможно, не до конца объяснили это решение, здесь может быть действительно недоработка со стороны правительства. Но еще раз подчеркиваю, до последнего момента мы собирались подписать соглашение", - отметил Азаров.

Премьер считает, что "правительство должно обеспечить условия для проведения манифестаций".

"И у нас есть люди, которые согласны с решением правительства, и не согласны. И тем, и другим должны быть предоставлены возможности для того, чтобы они могли такое мнение высказывать. И, если сами манифестанты переходят рамки закона, они будут отвечать за свои действия, выходящие за рамки действующего законодательства, дестабилизируя ситуацию в стране. Она и так непростая", - заявил он.

"Поэтому, если это нормальные протесты, пожалуйста - пусть они проводятся. Ведь в стране есть разные мнения", - уточнил Азаров.

"У нас, к сожалению, иногда телевидение больше показывает площади и меньше показывает дискуссии экономистов, которые в настоящее время проходят", - отметил премьер.

"Ведь к кому надо прислушаться, к кому надо было донести объективную точку зрения? Участники этих площадей не читали и не знают о возможных последствиях, которые могли бы быть в Украине. Возможно, даже не читали самого соглашения. Скорее всего не читали. И в основном руководствуются какими-то мифами", - заявил он.

"Мы - политики, руководители должны принимать решения, исходя не из эмоций, каких-то сказок, мифов. Мы должны видеть реальность, какая она есть", - подчеркнул Азаров.

Напомним, после того как в ночь на 30 ноября 2 тысячи бойцов "Беркута" дубинками разогнали Евромайдан, премьер Николай Азаров заявил, что считает акцию силовиков в Киеве провокацией и обещает, что ситуация будет тщательным образом расследована.

Больше подробностей о разгоне Евромайдана в Киеве читайте здесь. 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
митинг Азаров дестабилизация матифестанты
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять