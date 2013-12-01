Возле памятника Шевченко в Киеве уже тысячи людей собрались на "Народное вече": опубликованы фото

В Киеве возле памятника Тарасу Шевченко на "Народное вече " собралось уже около 2 тысяч митингующих.

Многие из них держат флаги УДАРа, "Батькивщины", "Свободы", Евросоюза и флаги Украины, периодически скандируя: "Слава Украине - героям слава" пишет Gazeta.ua.

Возле красного корпуса национального университета им . Т. Шевченко припаркованные два автомобиля "Батькивщины". С одной из них раздаются украинские песни. Людям раздают сине - желтые ленты , которые они вяжут на руки, либо крепят на верхней одежде.

У памятника Кобзарю 10 человек держат большой флаг Украины с надписью: "Украина - вставай".

Движение транспорта не перекрыто. Неподалеку дежурит несколько машин скорой помощи.

Время от времени проезжают машины и сигналят митингующим. На некоторых из них небольшие флаги Украины.

Как пишет УНИАН, на Михайловской площади продолжается антиправительственный митинг, в котором принимают участие несколько тысяч человек.

Фактически, на данный момент Михайловская площадь превратилась в перевалочный пункт. Сюда постоянно прибывают сторонники оппозиции из других городов, которые сразу же направляются в сторону парка имени Тараса Шевченко, пишет издание.

Ни на площади, ни на прилегающих улицах не видно ни сотрудников милиции, ни бойцов спецподразделений, отмечает агентство.

Также улицу Трехсвятительскую перегородили пикетчики в строительных касках. Этот пикет был выставлен еще со вчерашнего вечера с целью предотвращения возможных действий со стороны бойцов спецподразделений, которые базируются на территории "Украинского дома".

На Михайловской площади, а также на территории самого собора, продолжают действовать пункты обогрева, участникам акции выдают горячую еду, а также поселяют приезжих.

Как известно, 30 ноября оппозиционеры призвал всех протестующих на Михайловской площади прийти в воскресенье в 12.00 к памятнику Шевченко на "Народное вече".

Напомним, ночью 30 ноября "Беркут" жестоко разогнал Евромайдан в Киеве: 35 участников акции были задержаны, 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью.



Это вызывало возмущение граждан. На новый Евромайдан на Михайловскую площадь собрались тысячи людей.

Напомним, ночью 30 ноября "Беркут" жестоко разогнал Евромайдан в Киеве: 35 участников акции были задержаны, 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью.

Это вызывало возмущение граждан. На новый Евромайдан на Михайловской площади собрались тысячи людей.

Больше подробностей о разгоне Евромайдана в Киеве читайте здесь.

фото: Gazeta.ua.

