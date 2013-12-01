После разгона Евромайдана главный киевский милиционер подал в отставку

Начальник киевской милиции Валерий Коряк, отдавший приказ разогнать Евромайдан в Киеве, подал рапорт об отставке по собственному желанию.

Об этом сообщил один из его заместителей, пишет УНН.

По словам собеседника, Коряк еще вчера подал рапорт об отставке.

"Он (Коряк - Ред.) самостоятельно решил покинуть занимаемую должность. Хотя на тот момент еще не было окончательных выводов относительно ночных событий на Майдане и ему не предъявляли никаких обвинений", - отметил источник.

Позже СМИ сообщили о том, что министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил на коллегии МВД, что отстранил Коряка от обязанностей начальника ГУ МВД Киева.



Захарченко также отметил, что вопрос об отставке Коряка будет рассмотрен после проведения служебного расследования. На время расследования исполняющим обязанности руководителя милиции Киева будет руководитель ГУ МВД Украины начальник милиции столичной области Валерий Мазан.



Напомним, вчера Коряк заявил о том, что сожалеет о событиях в ночь на субботу на Майдане Незалежности и готов уйти в отставку. По его словам, действия, которые привели впоследствии к разгону людей с Майдана, были умышленно спровоцированы.

"Я принял решение направить "Беркут", учитывая сложившуюся ситуацию", - добавил он.

Напомним, 30 декабря ночью бойцы спецотряда милиции "Беркут" жестоко разогнали мирную акцию протеста на Майдане Незалежности. 35 человек были ранены, десятки задержаны:видео разгона смотрите здесь.



На Михайловской площади в столице собралась новая акция протеста - на нее пришли тысячи людей. Прямую видеотрансляцию с места митинга смотрите здесь.