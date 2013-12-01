Евромайдан на Михайловской и "Народное вече" в парке Шевченко: опубликованы фото

1 декабря 2013, 12:15

По бульвару Шевченко движется огромная колонна. Активисты говорят, что людей настольно много, что они просто не помещаются на тротуарах.  

  • Евромайдан на Михайловской и "Народное вече" в парке Шевченко: опубликованы фото facebook.com
  • Евромайдан на Михайловской и "Народное вече" в парке Шевченко: опубликованы фото Facebook Андрея Парубия
  • Евромайдан на Михайловской и "Народное вече" в парке Шевченко: опубликованы фото facebook.com
  • Евромайдан на Михайловской и "Народное вече" в парке Шевченко: опубликованы фото Facebook Андрея Парубия

Около 10 тысяч участников акции протеста с нового Евромайдана на Михайловской площади отправились в парк имени Тараса Шевченко на "Народное вече".

Активистов призвали формировать колонны, чтобы идти к месту народного Вече -  к парку имени Тараса Шевченко, пишет УНИАН.

По словам организаторов, на Михайловской площади должно остаться не более тысячи человек.

"Это нужно для обороны", - заявила с трибуна активистка Татьяна Чорновил.

 Как только колонна начала двигаться, люди стали скандировать "Банду – геть!".

Как пишет Сегодня, по бульвару Шевченко  в сторону Бессарабской площади движется огромная колонна людей. Бульвар полностью забит людьми.

В переднем ряду колонны люди взяли друг друга под локоть и организовали цепь. За ними идут барабанщики. Следующий ряд – люди с украинским флагом. Потом идут остальные колонны людей. Колонна идет по тому же маршруту, что и прошлое воскресенье. Многие люди в шлемах или касках. Многие идут с бутылками воды, понимая, что возможно применение газа со стороны силовиков. Народный депутат Олег Ляшко идет вилами, есть также мужчина с рогачом. 

В шествии принимают участие Виталий Кличко, Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Юрий Луценко. Народ время от времени скандирует: "Революция, революция!".

К шествию присоединились брат погибшего президента Польши Ярослав Качинський и жена Виталия Кличко.

Один из участников протеста Дмитрий Кулибаба заявил: "Сейчас на Михайловской площади осталось человек 20-30, они охраняют импровизированную сцену. Все остальные направились к памятнику Тарасу Шевченко", - говорит он.

По его словам, вниз по улице Владимирской от Михайловской площади и до парка Шевченко движется около 20-30 тысяч человек. Они идут по проезжей части, за колонной протестующих едут автомобили. ГАИ движение транспорта специально для митинга не перекрывало, люди сами вышли на проезжую часть. В толпе также звучат выкрики "Владу геть!".

"Людей настольно много, что они просто не помещаются на тротуарах. Хотя ночью на Михайловской было несколько тысяч, сейчас это уже десятки тысяч людей", - отмечает Дмитрий.

Напомним, 30 декабря ночью бойцы спецотряда милиции "Беркут" жестоко разогнали мирную акцию протеста на Майдане Незалежности. 35 человек были ранены, десятки задержаны: видео разгона смотрите здесь.

На Михайловской площади в столице собралась новая акция протеста - на нее пришли тысячи людей.

Прямую видеотрансляцию с митинга смотрите здесь. 

фото: facebook Андрея Парубия

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Киев Евромайдан протесты Михайловская Народное вече
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