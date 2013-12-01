Евромайдан спустился из парка Шевченко на Крещатик: милиционеры убегают

Стотысячная колонна участников Евромайдана от памятника Т.Г. Шевченко, где они собрались на "Народное вече", спустились на Крещатик.

Участники акции протеста начали разбирать щиты на Майдане Независимости, милиционеры убегают, пишет УНИАН.

У многих участников акции наклейки на одежде: "Я пришел сюда не за деньги". Некоторые участники закрыли лица шарфами.

Сейчас митингующие убирают с Майдана коммунальную технику — тракторы и "КамАЗы".Металические щиты выстраивают по улице Институтской.

Подсчитать количество народа, собравшегося на акцию, не представляется возможным.

Многотысячную колонну митингующих, которая от парка Шевченко пришла на Майдан Незалежности, возглавляли лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок и депутаты от оппозиции.

К шествию присоединились брат погибшего президента Польши Ярослав Качинський и жена Виталия Кличко.

К акции присоединились также европейские дипломаты, вице-президент Европарламента Яцек Протасевич, бывший председатель Европарламента Ежи Бузек.

По информации Сегодня, проходя мимо памятника Ленину, участники акции скандировали: "Позор" милиционерам, которые его плотно окружили. Началось движение по ул.Крещатик.