Евромайдан в Киеве: на елку повесили флаг ЕС, а милиция разбежалась

Активисты Евромайдана, которые пришли на Майдан Независимости в Киеве колонной из парка Шевченко, в течение нескольких минут очистили центральную площадь страны от ограждений, установленных милицией.

Как сообщает УНИАН, митингующие разбирали щиты, скандируя: "Банду геть". Милиция при этом спешно покинула Майдан и не трогала активистов.

Также митингующие забрались на елку, которая монтируется на Майдане, повесили на нее венок и флаг Евросоюза.

Активисты, кроме того, стали убирать с Майдана коммунальную технику — тракторы и "КамАЗы", сейчас техника разъехалась. Точных данных о числе собравшихся нет, "Батькивщина" заявила даже о 500 тысячах участников. Акция очень многолюдна

Колонну митингующих, которая от парка Шевченко пришла на Майдан Незалежности, возглавляли лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок и депутаты от оппозиции. К акции присоединились также европейские дипломаты, вице-президент Европарламента Яцек Протасевич, бывший председатель Европарламента Ежи Бузек, бывший глава польского правительства, лидер партии "Закон и справедливость" Ярослав Качинський.

Сейчас люди начали собираться уже на Европейской площади.

Активисты на автомобилях помогают преграждать окружающие Майдан Независимости улицы.

Ренее "Главред" сообщал, что митингующие разбирали щиты на Майдане, скандируя: "Банду геть".

Видеотрансляцию из центра Киева смотрите здесь