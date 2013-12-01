Захарченко извинился за "Беркут" на Евромайдане, а милиция ждет провокаций

Глава МВД Виталий Захарченко извинился перед гражданами за действия "Беркута" во время разгона Евромайдана 30 ноября. В то же время, в столичной милиции сообщают, что в Киеве против правоохранителей готовятся провокации.



"Я хотел бы от себя лично и членов коллегии принести извинение за чрезмерное применение силы работниками милиции по отношению к участникам акции. Я хотел бы заверить, что действия милиции выходили за пределы обеспечения общественного порядка", - сказал Захарченко на коллегии МВД в воскресенье, 1 декабря, пишет УНИАН.

Вместе с тем, министр пообещал, что милиция будет реагировать на призывы к массовым беспорядкам.

"Какая может быть кровавая война в Украине? Мы что, хотим в Тунис, в Ливию дойти? Если будут призывы к массовым беспорядкам, мы на это будем реагировать жестко... Милиция не сможет не отреагировать на это", - сказал Захарченко.

Он выразил уверенность, что граждане Украины толерантны и смогут разобраться в ситуации, дать оценку событиям и унять эмоции. Также глава МВД поручил своему заместителю Валерию Ратушняку обеспечить безопасность граждан — участников массовых акций, обеспечить свободный проезд транспорта на дорогах и предотвратить совершение провокаций в местах массового скопления людей.

Вместе с тем, начальник Департамента общественной безопасности МВД Алексей Крикун на коллегии сообщил, что у милиции есть информация о подготовке провокаций во время массовых протестов в Киеве.

"Сегодня ночью у меня появилась информация, что радикально настроенные силы где-то приблизительно 300 человек, вооруженные палками, по соответствующей команде радикально настроенных политиков могут применить физическую силу к работникам милиции", - сказал Крикун.

По его словам, эти люди намерены собраться на Михайловской площади (напомним, именно там собралась акция протеста против разогна Евромайдана в субботу - ред.).

Напомним, Евромайдан в Киеве был жестоко разогнан ночью 30 ноября.

В воскресенье, 1 декабря в Киеве собралась многотысячная акция протеста - ее участники уже дошли до Крещатика.