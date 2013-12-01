Яценюк заявил, что Майдан теперь принадлежит украинцам

"Мы остаемся на Майдане", - сказал он.
Такое заявление сделал лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, после того как колонна митингующих спустилась на Майдан, сообщает пресс-служба политсилы.
"Майдан теперь принадлежит нам - украинцам. Мы остаемся на Майдане", - сказал он.
Оппозиционер также попросил людей расступиться, чтобы пропустить машины с озвучкой. После этого начнется "Народное вече".
Ранее "Главред" сообщал, что активисты Евромайдана начали разбирать елку на Майдане, разбирать щиты и повесили флаг Евросоюза на верхушке елки и подняли на нее венок.
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