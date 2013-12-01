В Киевсовете побили окна и двери: задержаны двое с "коктейлями Молотова"

В здании Киевсовета все окна на первых этажах и двери разбиты, а дверь открыта. Когда они были разбиты и кем – не известно.

В то же время, возле Киевсовета участники акции поймали двух молодых людей, у которых были так называемый "коктейль Молотова", передает УНИАН.

Зажигательная смесь разлита по тротуарам. У одного из задержанных изъяли выкидной нож. Он отказывается сказать, кто ему сказал прийти с этой смесью на акцию, и только говорит, что он "украинец".

Вдоль Крещатика не видно милиции в форме. Определенное количество работников правоохранительных органов - только возле памятника Ленину.

Народа – очень много, люди стекаются на Крещатик с разных прилегающих улиц.

Начало колонны - на Майдане, люди заполнили весь Крещатик, ее конца на бульваре Тараса Шевченко даже не видно.

По информации пресс-службы Батькивщины, количество митингующих в Киеве насчитывает 500 тысяч человек, а по сообщению "Радио Свобода" - 200 тысяч.

Между тем, "Украинская правда" сообщает, что около 15 активистов организации "Правый сектор" с активисткой Татьяной Чорновил проникли в здание КГГА – и, вооружившись молотками и металлическими прутами, разбили стекла на входных дверях и окна.

Проникнув через них внутрь они "устроили погром", утверждает агентство.

Активистка призывала митингующих захватить здание мэрии и заблокировать его изнутри. Но митингующие пытались остановить активистов "Правого сектора", называя их провокаторами.

Между "Правым сектором" и митингующими завязалась потасовка, никто не пострадал.

Участники митинга призывают людей не поддаваться на провокации и призывают милицию дать этой провокации правовую оценку.

По состоянию на 13:10 возле входа в КГГА стоит небольшая группа участников митинга с целью предотвращения дальнейших провокаций.

Охрана внутри здания пытается заблокировать дверь.

Как сообщалось, 30 ноября оппозиция инициировала всеукраинскую национальную забастовку.

После того, как колонна протестующих спустилась от парка Шевченко на Крещатик, лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил, что Майдан Независимости отныне принадлежит украинцам.

Ранее "Главред" сообщал, что активисты Евромайдана начали разбирать елку на Майдане, разбирать щиты и повесили флаг Евросоюза на верхушке елки и подняли на нее венок.

Видео марша протеста смотрите здесь