Кабмин и Банковая окружены "Беркутом" в бронежилетах и с резиновыми дубинками

Во внутреннем дворе возле здания Кабминв расположились бойцы спецподразделения "Беркут".

В частности, сотни бойцов в полном снаряжении, в шлемах, бронежилетах, с резиновыми дубинками, многосоттонными колоннами прибежали из Мариинского парка, передает УНИАН.

Также в парке находятся десятки автобусов с сотрудниками милиции.

Кроме того, с центрального входа к Кабмину за металлической оградой выстроились сотрудники милиции. За их спинами находится еще 5 автобусов МВД.

В настоящее время ситуация у здания правительства спокойная.

В то же время на улице Банковой, ближе к зданию Администрации Президента, установлены металлические щиты, за которыми стоят около 20 автобусов с сотрудниками милиции.

Между тем, автолюбители в знак протеста против разгона Евромайдана и в поддержку сегодняшней акции за евроинтеграцию Украины перекрыли движение транспорта на улице Институтской.

По информации пресс-службы Батькивщины, количество митингующих в Киеве насчитывает 500 тысяч человек, а по сообщению "Радио Свобода" - 200 тысяч.

Как сообщалось, 30 ноября оппозиция инициировала всеукраинскую национальную забастовку.

После того, как колонна протестующих спустиласьот парка Шевченко га Крещатик, лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил, что Майдан Независимости отныне принадлежит украинцам.

Ранее "Главред" сообщал, что активисты Евромайдана начали разбирать елку на Майдане, разбирать щиты и повесили флаг Евросоюза на верхушке елки и подняли на нее венок.

Видео марша протеста смотрите здесь