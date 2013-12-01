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Евромайдан: сотни тысяч людей заняли центр Киева, опубликованы фото и видео batkivshchyna.com.ua
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Евромайдан: сотни тысяч людей заняли центр Киева, опубликованы фото и видео facebook.com
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Евромайдан: сотни тысяч людей заняли центр Киева, опубликованы фото и видео facebook.com
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Евромайдан: сотни тысяч людей заняли центр Киева, опубликованы фото и видео facebook.com
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Евромайдан: сотни тысяч людей заняли центр Киева, опубликованы фото и видео facebook.com
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Евромайдан: сотни тысяч людей заняли центр Киева, опубликованы фото и видео facebook.com
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Евромайдан: сотни тысяч людей заняли центр Киева, опубликованы фото и видео Твиттер @Katafeich
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Евромайдан: сотни тысяч людей заняли центр Киева, опубликованы фото и видео Facebook/Oksana Denysova
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Евромайдан: сотни тысяч людей заняли центр Киева, опубликованы фото и видео Facebook/Oksana Denysova
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Евромайдан: сотни тысяч людей заняли центр Киева, опубликованы фото и видео фото: Facebook/Александр Аронец
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Евромайдан: сотни тысяч людей заняли центр Киева, опубликованы фото и видео Фото: соцсети
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Евромайдан: сотни тысяч людей заняли центр Киева, опубликованы фото и видео фото: Facebook/Александр Аронец
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Евромайдан: сотни тысяч людей заняли центр Киева, опубликованы фото и видео Facebook Андрея Парубия
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Весь центр Киева заполнен митингующими facebook.com
На акцию против разгона Евромайдана в центр Киева в воскресенье вышли несколько сотен тысяч людей.
По данным партии "Батькивщина", в протестах принимают участие более 500 тысяч человек.
Вместе с тем, как сообщает УНИАН, точное число митингующих подсчитать сложно, но на акцию точно вышли несколько сотен тысяч людей.
Они полностью. заняли Крещатик и Майдан Независимости, с которого, напомним, ушла милиция и уехала техника коммунальщиков. Также, напомним, на Майдане митингующие забрались на недостроенную елку и повесили на ней флаг ЕС.
По состоянию на 13:30 из парка Тараса Шевченко, где начиналась акция, все еще двигалась колонна, в которой было не менее 40-50 тысяч человек. Видеотрансляцию из центра Киева смотрите здесь.
Видео из центра Киева
Кроме того автолюбители, поддерживающие акцию, перекрыли движение на улице Институтской в центре столицы.
Акция в Киеве продолжается.
Видео: 5 канал, фото из соцсетей.