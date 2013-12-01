Евромайдан: сотни тысяч людей заняли центр Киева, опубликованы фото и видео

На акцию против разгона Евромайдана в центр Киева в воскресенье вышли несколько сотен тысяч людей.

По данным партии "Батькивщина", в протестах принимают участие более 500 тысяч человек.

Вместе с тем, как сообщает УНИАН, точное число митингующих подсчитать сложно, но на акцию точно вышли несколько сотен тысяч людей.

Они полностью. заняли Крещатик и Майдан Независимости, с которого, напомним, ушла милиция и уехала техника коммунальщиков. Также, напомним, на Майдане митингующие забрались на недостроенную елку и повесили на ней флаг ЕС.

По состоянию на 13:30 из парка Тараса Шевченко, где начиналась акция, все еще двигалась колонна, в которой было не менее 40-50 тысяч человек. Видеотрансляцию из центра Киева смотрите здесь.

Видео из центра Киева

Кроме того автолюбители, поддерживающие акцию, перекрыли движение на улице Институтской в центре столицы.

Акция в Киеве продолжается.

Видео: 5 канал, фото из соцсетей.