В Киеве штурмуют Администрацию Президента: организаторы Евромайдана заявили о провокациях

Организаторы Евромайдана в Киеве заявили о провокациях.

Об этом сообщается на странице Евромайдана в Facebook. По данным участников акции, молодые люди с закрытыми лицами с помощью бульдозера пошли на штурм оцепления "Беркута" на улице Банковой возле здания Администрации Президента.

Часть активистов Евромайдана, среди которых известный музыкант Александр Положинский, встала перед бульдозером и призывает не поддаваться на провокации.

Организаторы также отметили, что их акция мирная, и они не шли штурмом на "Беркут", и призывают всех митингующих не реагировать на провокации.

Ранее неизвестные молодые люди пошли на штурм оцепления "Беркута" возле здания АП. Они бросали в оцепление бутылки и скандировали: "Беркут, на колени", сообщает ЛИГАБизнесИнформ. В ответ спецназ применил шумовые гранаты, пытаясь отпугнуть демонстрантов.

Как известно, сегодня, 1 декабря, в Киеве проходит массовая акция протеста против политики президента и правительства и в поддержку евроинтеграции.

Напомним, что количество митингующих в Киеве насчитывает от 200 до 500 тысяч человек.

Как сообщалось, 30 ноября оппозиция инициировала всеукраинскую национальную забастовку.

После того, как колонна протестующих спустиласьот парка Шевченко га Крещатик, лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил, что Майдан Независимости отныне принадлежит украинцам. Видеотрансляцию с места акций протеста смотрите здесь