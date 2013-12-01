У здания Кабмина произошел взрыв, а оппозиция захватила Дом профсоюзов

Возле здания Кабмина произошел взрыв.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила Гражданская сеть ОПОРА.

"У здания правительства произошел взрыв. Предполагают, что это кто-то из беркутовцев бросил шумовой патрон (или шумовую гранату)", - говорится в сообщении.

Между тем, группа молодых людей ворвалась в Дом профсоюзов, передает УНИАН.

Некоторые из них одеты в футболки с символикой ВО "Свобода" и "Батькивщины сначала взломали камеры наблюдения, установленные над дверями центрального входа здания, затем разбили стекло, открыли дверь и ворвались в помещение.

Ранее сообщалось, что митингующие, прикрываясь бульдозером, штурмом пошли на "Беркут". В ответ бойцы спецназа бросили в протестующих шумовые гранаты.

Напомним, что количество митингующих в Киеве насчитывает от200 до 500 тысяч человек.

Как сообщалось, 30 ноября оппозиция инициировала всеукраинскую национальную забастовку. Видеотрансляцию из центра Киева смотрите здесь.