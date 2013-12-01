Луценко на Евромайдане потребовал отставки власти и досрочных выборов Рады

Бывший глава МВД Юрий Луценко требует проведения досрочных парламентских выборов, отставки Виктора Януковича с поста Президента, отставки правительства, а также проведения суда над министром внутренних дел Виталием Захарченко.

Об этом политик заявил, выступая на Народном вече на Майдане Независимости, пишет УНИАН.

Луценко призвал многотысячный митинг поддержать его предложение, и народ одобрил этого предложение.

Также Луценко заявил объявить пятидневную общенациональную забастовку и заблокировать все государственные органы власти.

Ранее сообщалось, что возле здания Кабмина произошел взрыв. По данным участников акции, молодые люди с закрытыми лицами с помощью бульдозера пошли на штурм оцепления "Беркута" на улице Банковой возле здания Администрации Президента. В ответ бойцы спецназа бросили в протестующих шумовые гранаты.

Напомним, что количество митингующих в Киеве насчитывает от 200 до 500 тысяч человек.

Как сообщалось, 30 ноября оппозиция инициировала всеукраинскую национальную забастовку. . Видео марша протеста смотрите здесь.