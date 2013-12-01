Штурм Администрации Президента: на Банковой повалили забор

На улице Банковой в Киеве продолжаются попытки взять штурмом здание Администрации Президента.

В частности, протестующие повалили забор, отделяющий толпу от АП, сообщает "ЛигаБизнесИнформ".

Между людьми и офисом главы государства сейчас остались кордон "Беркута" и несколько автобусов, которые перекрывают подходы.

Митингующие несколько раз пытались загнать во двор бульдозер, но их не пустили медик-волонтеры. Сейчас на Банковой находятся несколько тысяч человек.

В то же время, организаторы Евромайдана в соцсетях заявляют, что их акция мирная, и призывают не поддаваться на провокации, к которым они отнесли и штурм. Отметим также, что часть митингующих, среди которых известный музыкант Сашко Положинский, пытаются не дать пойти на штурм здания на Банковой.

Ситуацию пока успокоить не удалось.

Также возле здания АП был замечен лидер "Братства" Дмитрий Корчинский, который, по данным журналистов, раздавал указания.

Напомним, в Киеве после разгона Евромайдана на акцию протеста собрались несколько сотен тысяч людей: прямую видеотрансляцию смотрие здесь.