"Беркут" с драками и слезоточивым газом отбил атаку на Администрацию Президента

Возле Администрации Президента произошли драки митингующих Евромайдана с бойцами "Беркута".

Об этом сообщается на страничке Евромайдана в Facebook.

"На Банковой со стороны Институтской провокаторы бросают петарды, бульдозером блокируют, в том числе, журналистов. Провокаторы в масках атакуют как мирно настроенных активистов, так и "Беркут", - отметили организаторы.

Также они сообщили о применении слезоточивого газа, который распыляли, в том числе, и штурмующие здание провокаторы.

В то же время, как сообщает УНИАН, митингующие отошли от здания АП после того, как "Беркут" распылил слезоточивый газ. Вся улица Банковая в дыму.

К АП едут скорые, кроме того, по последним данным, митингующие стали возвращаться.

В стычке пострадали пятеро сотрудников милиции. По данным правоохраниетелй, митингующих было около 200 человек.

Перед ними с призывом вернуться на Майдан Независимости пытался выступить нардеп Петр Порошенко, но его не стали слушать и освистали.

Напомним, ранее митингующие пришли штурмовать здание АП под прикрытием бульдозера.