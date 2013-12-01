Тягнибок призвал Евромайдан к саботажу власти и объявил начало забастовки

Народный депутат Украины, лидер партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок также заявил о начале общенациональной забастовки.

Об этом он сказал на Народном вече на Майдане Независимости в Киеве., пишет УНИАН

"Мы начинаем общенациональную забастовку", - заявил он.

Также он призвал народ к саботажу власти.

"Должны заблокировать Киев, а в дальнейшем и всю Украину", - сказал он, подчеркнув, что основная цель - смена власти.

Тягнибок также рассказал о захвате протестующими здания КГГА, где оппозиция формирует "настоящую киевскую власть".

Также он призвал на местах саботировать власть, а горсоветы - провести заседания и взять на себя ответственность за регион.

Кроме того, Тягнибок сообщил о захвате Дома профсоюзов в Киеве, где будет размещен штаб сопротивления, где оппозиция будет координировать свои действия.

Вместе с тем он призвал людей не поддаваться на провокации и самим не создавать их.

Тягнибок также призывает участников Евромайдана прийти во вторник, 3 декабря, под стены Верховной Рады, когда должна начаться сессия парламента.

Ранее Луценко объявил пятидневную общенациональную забастовку и призвал власти уйти в отставку, также назначить перевыборы ВР.

Напомним, после жестокого разгона Евромайдана в Киеве в ночь на 30 ноября, сегодня в столице и по всей стране сотни тысяч граждан вышли на акции гражданского протеста. Видеотрансляцию марша протеста смотрите здесь.