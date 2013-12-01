Опубликовано видео штурма Администрации Президента: толпа снова пошла в атаку

На улице Банковой часть митингующих снова пошла на штурм здания Администрации Президента.

В то же время, в Сети появилось видео одной из предыдущих атак - на нем видно, как толпа, которую сопровождает бульдозер, идет на штурм милицейского кордона.

Отметим, что организаторы Евромайдана уже назвали атаки на здание АП провокациями и зовут на Банковую оппозиционных лидеров, которые там, правда, пока не появились.

По информации УНИАН, до этого в правоохранителей, стоящих возле АП, бросили бутылкой с коктейлем Молотова. А в милиции рассказали, что бойцов "Беркута" забросали файерами и посторонними предметами.

"Беркут", в свою очередь, бросал в митингующих шумовые и световые гранаты, один из нападавших ранен.

Прямую видеотрансляцию штурма на Банковой и событий на Майдане Независимости смотрите здесь.

Видео предыдущего штурма