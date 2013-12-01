Яценюк потребовал отставки правительства: путь будет непростым

Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявляет, что акция протеста будет продолжаться, пока требования украинского народа не будут удовлетворены.

Об этом он заявил на Майдане Независимости в Киеве, где проходит Народное вече, пишет УНИАН.

"Мы будем стоять здесь, пока требования украинского народа не будут удовлетворены",- сказал Яценюк.

Он также подчеркнул, что украинцы требуют справедливости в стране.

"Это требование настоящей демократии. Первый шаг к этому – это отставка правительства Азарова, которое уничтожило европейскую мечту Украины и избило людей. И это требование - отставка Януковича, который лично давал указание бить людей, который лично убил нашу европейскую мечту".

При этом Яценюк подчеркнул, что это мирная демонстрация.

По его словам, у оппозиции есть четкий перечень требований: "Первое требование – это отставка правительства Азарова. Второе требование – это то, чтобы Виктор Янукович понес ответственность. Это отставка Януковича и проведение досрочных президентских и парламентских выборов".

Яценюк отметил, что такого поднятия духа Украины не было в течение последних десятилетий.

"Люди не выходят за пенсию, зарплаты, не выходят за деньги. Выходят за идею и справедливость. И это - отличие Украины и от России, и от Беларуси и от других", - сказал политик.

Яценюк заверяет, что "этот путь будет очень непростым".

"Янукович просто так не уйдет. Но мы будем бороться, пока в Украине не восстановится реальная демократия. Янукович украл мечту украинцев, и он должен нести ответственность", - сказал лидер он.

Напомним, в Киеве лидеры оппозиции ранее объявили общенациональную забастовку. Участники протестных акций также захватили Дом профсоюзов. Они также выломали двери и выбили окна в здании КГГА. Кроме того, митингующие пошли штурмом на Администрацию Президента.

По данным оппозиции, общее число участников акции протеста составляет около 500 тыс. человек. Для сравнения: во время "оранжевой" революции" 9-летней давности митинги в центре столицы вмещали, по данным МВД, порядка 150 тыс. человек.

Как известно, после жестокого разгона Евромайдана в Киеве в ночь на 30 ноября, сегодня в столице и по всей стране сотни тысяч граждан вышли на акции гражданского протеста. Видеотрансляцию акций протеста смотрите здесь.