В Украине могут ввести чрезвычайное положение - СМИ

Президент Виктор Янукович хочет созвать СНБО для введения в Украине чрезвычайного положения в связи с событиями, которые проходят в Киеве на Евромайдане, после жестокого разгона студентов.

Об этом во время выступления на Народном вече заявил лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, пишет УНИАН.

Он также призвал Януковича не объявлять в стране чрезвычайное положение.

"Мы знаем о том, что он (Президент) хочет созвать СНБО и вводить чрезвычайное положение в стране, он инициировал провокацию возле администрации Президента, украинская оппозиция не имеет ничего общего с избиением возле АП", - заверил Яценюк.

Политик подчеркнул, что акция оппозиции носит исключительно мирный характер.

"Титушки" и их провокации совершены исключительно по указке Президента и секретаря СНБО Андрея Клюева. Мы призываем Януковича не применять силу к мирным гражданам, не нарушать закон и Конституцию", - отметил оппозиционер.

Он подчеркнул, что народ имеет право на мирное собрание, и он проводит это собрание в соответствии с украинской Конституцией и украинскими законами.

"Любое применение силы вызовет обратную реакцию, поэтому никаких чрезвычайных положений. Виктор Янукович, обеспечьте охрану общественного порядка и уберите своих "титушек", которых Вы бросали на президентскую администрацию!", - призвал Яценюк.

Между тем российские СМИ со ссылкой на источники в правительстве пишут, что Президент Виктор Янукович сейчас проводит совещание, сообщает ИТАР-ТАСС.

По их данным, в "Межгорье" сейчас находятся секретарь Совбеза Андрей Клюев, глава МВД Виталий Захарченко, председатель Киевской городской госадминистрации Александр Попов, а также ряд руководителей министерств и ведомств.

По неофициальным данным, в понедельник в стране может быть введено чрезвычайное положение.

По данным источников, в правительстве по этому поводу проводится совещание с участием чиновников Кабмина и Администрации Президента.

Не исключается, что чрезвычайное положение может ограничиться Киевом.

Напомним, в Киеве лидеры оппозиции ранее объявили общенациональную забастовка. Участники протестных акций также захватили Дом профсоюзов. Они также выломали двери и выбили окна в здании КГГА. Кроме того, митингующие пошли штурмом на Администрацию Президента.

По данным оппозиции, общее число участников акции протеста составляет около 500 тыс. человек.

Напомним, после жестокого разгона Евромайдана в Киеве в ночь на 30 ноября, сегодня в столице и по всей стране сотни тысяч граждан вышли на акции гражданского протеста. Видеотрансляцию акций протеста смотрите здесь