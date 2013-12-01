Бои в Киеве: "Беркут" разогнал толпу на Банковой, оппозиция назвала штурм АП провокацией "титушек"

Бойцы "Беркута" разогнали толпу на Банковой, которая до этого несколько раз пыталась взять штурмом здание Администрации Президента.

На видеотрансляции с места события было видно, что место разгона окутано газом, звучат взрывы - по всей видимости, спецназ применил шумовые и газовые гранаты. Сейчас разгон практически закончен, но толпа не разошлась, и возможны новые стычки. Людей призывают уйти на Майдан Независимости, где проходит основная акция.

Ранее нардеп Петр Порошенко, который был на Банковой, назвал штурм провокацией "титушек". Сам политик был возле здания АП и призывал прекратить атаки, но его не послушали. сообщает УНИАН.

Также на Банковую пошли лидеры оппозиции, которые призвали митингующих прекратить штурм и не поддаваться на провокации.

Также организаторы акции неоднократно подчеркивали, что их выступление мирное, и призывали не поддаваться на провокации.

Вместе с тем, как сообщает "ЛигаБизнесИнформ", в стычках на Банковой пострадали 15 человек.

Большинство из них были ранены в ноги осколками шумовых и газовых гранат.

Также пострадали не менее 15 милиционеров.

Напомним, акции протеста в Киеве начались после разгона Евромайдана ночью 30 ноября.