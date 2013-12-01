У Азарова завтра будут работать в штатном режиме: ситуация под контролем

Ситуация в Киеве контролируемая, люди имеют право на мирные собрания, сказали у Азарова
Завтра, 2 декабря, Кабмин планирует работать в штатном режиме.
Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Николая Азарова Виталий Лукьяненко.
Как известно, по всей Украине проходят акции протеста в поддержку евроинтеграции и отставки правительства.
"Правительство будет работать в обычном режиме", - сказал он, пишет Интерфакс-Украина.
По его словам, в понедельник состоится традиционное совещание Азарова с министрами, а в среду пройдет заседание правительства.
Ситуация в Киеве контролируемая, люди имеют право на мирные собрания, заявляет пресс-секретарь.
"Все, что происходит в рамках закона и мирно - на это люди имеют право. Все, что происходит за рамками закона, должно пресекаться", - сказал он в воскресенье.
Отвечая на вопрос, находится ли ситуация в Киеве под контролем, Лукьяненко ответил: "Да, конечно".
Напомним, "Беркут" разогнал толпу на Банковой, которая до этого несколько раз пыталась взять штурмом здание Администрации Президента.
В стычках на Банковой пострадали 15 человек. Большинство из них были ранены в ноги осколками шумовых и газовых гранат.
Оппозиция назвал штурм провокацией "титушек". Видеотрансляцию акций протеста смотрите здесь.