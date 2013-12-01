Опубликовано видео разгона "штурмовиков" на Банковой: пострадали 100 милиционеров

В Сети появились новые видео стычек на Банковой (в частности, видео разгона митингующих "Беркутом"), где люди, которых оппозиция назвала провокаторами, несколько раз пытались взять штурмом Администрацию Президента. Вместе с тем, в милиции рассказали о том, что в стычках пострадали около 100 правоохранителей.

О пострадавших сообщили в столичном управлении МВД Украины. Как пишет УНИАН, по данным правоохранителей, в течение последних 4 часов вследствие столкновений, которые произошли между митингующими и милицией в правительственном квартале Киева, средние повреждения получили около 100 сотрудников милиции.

Милиционеры пострадали, в основном, от применения митингующими камней, бутылок с зажигательной смесью, других предметов. "В свою очередь, согласно закону о милиции, чтобы прекратить беспорядок стражи порядка применили спецсредства, в частности слезоточивый газ, светошумовые гранаты", - сообщили в столичной милиции.

Видео разгона "штурмовиков" на Банковой

До этого сообщалось о 15 пострадавших милиционерах, из которых шестеро были госпитализированы.

Медики диагностировали у работников милиции травмы, ушибы, химические ожоги и закрытые черепно-мозговые травмы.

Вместе с тем, со стороны митингующих к медикам, по данным КГГА, обратились 22 человека.

Напомним, бойцы "Беркута" разогнали митингующих, которые штурмовали здание АП на Банковой.

Видео одной из стычек митингующих и "Беркута"



Оппозиция назвала атаки на президентский офис провокациями "титушек" и призвала участников возвращаться на Майдан Независимости, где проходит акция протеста, собранная после разгона Евромайдана. Прямую трансляцию из центра Киева смотрите здесь.

Видео: Украинская правда, Лига.