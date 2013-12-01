Евромайданы в разных городах Украины: отставка власти и поддержка ЕС

1 декабря 2013, 17:57

Сегодня поддерживали Евромайдан в разных городах Украины

Евромайдан во Львове

Сегодня, 1 декабря, в разных городах Украины люди вышли на массовые акции протеста в поддержку евроинтеграции.

Так в Кировограде прошел автопробег в поддержку Евромайдана, пишет УНИАН.

Около 30 автомобилей проехали городом с флагами Евросоюза и Украины. Автомобили стартовали от площади Кирова, где проходило кировоградское Народное вече.

В Луцке на акцию гражданского неповиновения собралось более 8000 человек. Они держат флаги партий "УДАР", "Свобода" и "Батькивщина". Также многие люди с национальными флагами и красно-черными.

В Тернополе протестовать против произвола властей на Евромайдан собралось более 20 тысяч человек.

В руках они держат флаги Украины, оппозиционных политических партий, плакаты с надписями "Борітеся – поборете", "Подавись своею "йолкою".

Перед присутствующими выступили руководители городского и областного советов, представители оппозиционных политических партий, общественные деятели, духовенство.

Выступающие осудили разгон мирных участников протеста в Киеве с применением силы и кровопролитием в ночь на 30 ноября.

Также представители духовенства призвали жителей города к единению, смело отстаивать свою позицию, не идти на компромиссы со своей совестью и не закрывать глаза на зло и несправедливость.

В свою очередь, председатель Тернопольского облсовета профсоюзов призвал тернопольчан прийти завтра на работу, чтобы оформить забастовку официально.

В Ивано-Франковске более 10 тысяч граждан требовали отставки украинской власти.

"Позорные действия государственной власти перешли все границы здравого смысла, - идет речь в заявлении, принятом сегодня. - Кровавый разгон вооруженными представителями государственной власти мирного собрания людей в Украине, в центре Европы, необходимо расценивать уже не только как нарушение прав человека, но и как преступление".

Между тем, Ивано-Франковский городской совет обращается к членам Партии регионов с призывом покинуть ряды этой политической силы.

На львовском Евромайдане в общей молитве за украинский народ приняли участие более 40 тысяч человек.

Во время проповедей священники поблагодарили, что люди вышли на Майдан защищать судьбу Украины и призвали каждое утро и каждый вечер на Евромайдане во Львове проводить молебны за украинской народ, за детей и судьбу Украины.

В завершение молитвы присутствующие на Евромайдане спели "Многая Лета" украинскому народу.

В Полтаве перед зданием областной госадминистрации и облсовета около 2 тысяч человек выступили в поддержку Евромайдана в Киеве.

Участники акции осудили разгон "Беркутом" мирных граждан и призвали всех объединиться для самозащиты от власти.

В Сумах в Народном вече приняли участие 4 тысячи человек. Сумской Евромайдан, который действует с 22 ноября, будет продолжать функционировать и в дальнейшем, а ежедневно в 18.00 возле памятника Тарасу Шевченко будут проводиться митинги протеста.

Также в Одессе на народное вече против действующей власти собралось около 600 человек.

Собравшиеся заявили, что требуют отставки министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, Премьер-министра Николая Азарова и проведения досрочных выборов Президента.

Несмотря на дождь, на митинг к памятнику Т. Шевченко пришли около250 жителей Донецка. Сторонники евроинтеграции Украины, потребовали отставки Президента, Кабмина вместе с премьер-министром Николаем Азаровым и роспуска Рады.

В Луганске, несмотря также на плохую погоду и запрет суда, с 12 часов в центре города, возле памятника Тарасу Шевченко, проходит митинг в поддержку киевского Евромайдана.

Судебные исполнители пытались помешать началу митинга. Но организаторы заявили, что они согласны ответить за административное нарушение, но митинг состоится. Милиция не вмешивается, только обеспечивает правопорядок.

В сквере дежурит отряд "Беркута" из 8 человек. В митинге принимают участие около 200 человек.

В Днепропетровске в разрешенном местными властями месте проведения общественных акций - парке имени Лазаря Глобы - более тысячи человек принимает участие в акции протеста против силового разгона Евромайдана в Киеве.

Участники акции развернули плакаты с надписями: "Не простим крови", несколько митингующих держат елочные ветки с траурными лентами и фото избитых во время разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября. Митингующих более тысячи.

В Житомире на Народное Вече возле облгосадминистрации собралось около 200 человек.

В руках участники акции держат флаги Украины и ЕС. Перед участниками акции выступают общественные деятели области и руководители областных оппозиционных партийных ячеек. Периодически люди скандируют: "Слава Украине!".

В Харькове около 2 тысяч участников Народного вече, которое продолжается на площади перед памятником Т.Шевченко на улице Сумской, требуют импичмента Президента, роспуска Рады и отставки правительства.

В Хмельницком на Народное Вече собралась более тысячи человек.

На Центральной площади Черновцов по предварительным данням, собралось около 4-5 тысяч человек.

На улицах Главной и Университетской, прилегающих к Центральной площади, легковые автомобили постоянно подают звуковые сигналы в знак солидарности с митингующими. На многих авто прикреплены желто-голубые флаги. На площади не видно партийных флагов.

Сотни людей вышли на Евромайдан и в Виннице.

Напомним, после жестокого разгона Евромайдана в Киеве в ночь на 30 ноября, сегодня в столице и по всей стране сотни тысяч граждан вышли на акции гражданского протеста. Видеотрансляцию акций протеста смотрите здесь

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