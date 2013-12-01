Защита Евромайдана: афганцы и митингующие стали живой цепью между "Беркутом и "титушками"

На Банковую, где "Беркут" разогнали толпу, которая до этого несколько раз пыталась взять штурмом здание Администрации Президента, вышли ветераны Афганистана. Они стали связующим звеном между "Беркутом" и "титушками".

После того Виталий Кличко призвал всех мирных митингующих возвращаться на Майдан Независимости, протестующие также стали цепью, чтобы не допустить столкновений. Среди них есть женщины и дети.

Сейчас депутаты снова выстроились в цепь и пытаются не пустить людей к "Беркуту". Но люди периодически просачиваются, раздаются призывы "идти до конца", пишет Украинская правда.

Тягнибок, Порошенко и депутаты от "Батькивщины" постоянно призывают не вестись на провокации. В воздухе - очень сильный запах газа.

По словам Петра Порошенко, в столкновении пострадал сын его друга. Оппозиционные лидеры призвали не вестись на провокации власти.

Также на страничке Евромайдана в Facebook активисты сообщают, что "на Банковую вышли ветераны Афганистана. Они стали связующим звеном между "Беркутом" и "титушками". Говорят - будут живым щитом".

Активисты также еще раз напоминают, что выступает за мирный протест и благодарят всех активистов, ветеранов и политиков, которые сегодня останавливали провокаторов, рискуя собственной жизнью.

Напомним, после жестокого разгона Евромайдана в Киеве в ночь на 30 ноября, сегодня в столице и по всей стране сотни тысяч граждан вышли на акции гражданского протеста. Видеотрансляцию акций протеста смотрите здесь