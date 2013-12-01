Оппозиция на Майдане: Яценюк рассказал о провокации, Луценко объявил о революции

Лидеры оппозиции во время выступлений на массовой акции протеста на Майдане Независимости 1 декабря сделали ряд громких важных заявлений.

Так, глава политсовета "Батькивщины" Арсений Яценюк, выступая на Народном вече на Майдане потребовал отставки власти и пообещал стоять до победы.

Как сообщает пресс-служба "Батькивщины", политик, в частности, призвал к мирному протесту и назвал провокацией власти попытки штурма Администрации Президента, которые закончились тем, что "Беркут" разогнал митингующих.

Оппозиционер заявил, что на Майдане уже установлена сцена, вокруг которой и будут проходить протесты. "И сегодня ночью, и завтра, все, кому небезразлична Украина, будут выходить на эту большую украинскую сцену и говорить о том, что нужно делать, как надо делать, и поднимать людей", - пообещал политик.

Также он сообщил, что в Доме профсоюзов, который ранее был занят сторонниками оппозиции, прошло заседание Штаба национального сопротивления. "Организация - прежде всего. Должен быть порядок в демократических танковых войсках. Мы взяли на себя ответственность, и мы будем делать то, к чему призывает вся Украина - справедливость в нашем государстве, достоинство каждого человека и власть украинскому народу", - сказал он.

Говоря о событиях на Банковой, Яценюк отметил, что это была провокация власть, и отметил: "Мы остановили ее".

В то же время, озвучивая планы оппозиции, нардеп сказал, что на Майдане "надо будет стоять не час, не один день".

"Здесь надо стоять до победы. Прошу всех - позвоните друзьям, знакомым, семье. Вся Украина - на Майдан! За нашу свободу, за нашу страну и за наше будущее", - резюмировал Яценюк.

Отметим, что ранее, выступая на Майдане, Яценюк озвучил требования оппозиции, главные из которых - отставка Кабмина Николая Азарова и наказание главы МВД Виталия Захарченко за разгон Евромайдана в Киеве. Также политик призвал западные страны к введению санкций против украинской власти.

В то же время, экс-глава МВД Юрий Луценко, ранее выступая на Майдане, заявил, что в Украине началась революция.

"Наш план понятен: это уже не митинг, не акция. Это – революция.

"Мы сегодня меняем не президента, а систему власти в стране… Мы меняем Украину", - цитирует Луценко "Интерфакс-Украина".

Ранее, напомним, лидер "Свободы" Олег Тягнибок заявил о начале всеукраиснкой забастовки и сообщил, что штаб сопротивления будет находиться в Доме профсоюзов.

Напомним после разгона Евромайдана на акцию в центре Киева пришли несколько сотен тысяч людей, которые заняли весь центр города, объявив главным метсом своих протестов Майдан Независимости.