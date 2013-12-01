Богословская обвинила власть и "российские деньги" в провокациях на Банковой

Нардеп Инна Богословская, которая после разгона Евромайдана заявила о выходе из Партии регионов, рассказала, кто мог организовать провокации на Банковой, где митингующие шли на штурм здания Администрации Президента и были разогнаны "Беркутом".

По словам политика, провокации могли организовать в ПР, сообщает "Украинская правда".

"У меня есть очевидец. Он видел, что в гостинице "Киев" живут эти люди, им платят по 250 гривен. Два дня тому назад помощник моего мужа, который является народным депутатом и работает в отеле "Киев", видел, что там огромная куча накачанных мальчиков - тусуются все время и делят мешки с деньгами", - сказала она.



"Это те же люди, которые спортом занимаются и в Мариинском сквере стояли. Я уверена, что это та технология, которую мы увидели уже 18 мая, и тогда уже была устроена властью. И за те массовые акции отвечает Андрей Клюев", - сказала Богословская.



Кроме того, она добавила, что на Банковой задействована партия, которая "всегда была связана с Медведчуком и российскими деньгами".

Отметим, что во время стычек на банковой видели лидера "Братства" Дмитрия Корчинского, который руководил штурмом.



По словам же Богословской, еще год назад в Партии регионов рассматривали возможность использования в провокациях футбольных фанов. Она вспомнила, что год назад общалась с провластным политтехнологом, который говорил, что их легко использовать, потому что они агрессивно настроены, у них есть сеть.



"Я слышала, как эти люди сейчас пели гимн, именно так они поют его на стадионах", - добавила она.



"Я уверена, что это технология власти", - подчеркнула Богословская.

Напомним, оппозиция назвала штурм Банковой провокацией власти.

Митингующие под Администрацией Президента были разогнаны бойцами "Беркута": видео того, как это было, смотрите здесь.

Отметим, что в стычках, которые оппозиция назвала провокациями, пострадали и 100 милиционеров - в них бросали файерами и разнообразными предметами.